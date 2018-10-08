Suud medyasının hedefinde Türkiye var

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, ortadan kayboldu.

Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylese de Türkiye gazetecinin öldürüldüğü iddiası üzerinde duruyor. Yetkililere gelen ilk bilgiler de bu yönde.

Dünya tarafından yakından takip edilen sürecin üzerine giden Türkiye, Kraliyet medyasının hedefi haline geldi.

İSTANBUL GÜVENİLİR DEĞİLMİŞ...

Kral Selman tarafından finanse edilen Okaz Gazetesi, İstanbul'un güvenli bir şehir olmadığı yönünde haberler servis etmeye başladı.

Okaz'ın haberinde, İstanbul'un Suudi turistler için güvenli olup olmadığı sorgulandı.

Haberin detaylarında ise İstanbul sokakları korkutucu olarak nitelendirildi.

Cemal Kaşıkçı'yle ilgili ortaya atılan iddialar ise korku verici.

CESEDİ 15 PARÇAYA AYRILDI

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak yok edildiğini ileri sürdü.