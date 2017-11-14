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Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

İngiliz The Times gazetesi, Suudi Prens Selman'ın Filistin lideri Abbas'a "ABD barış planını ya kabul ya da istifa et" dediğini iddia etti.

14.11.2017 - 09:07
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Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

Suudi Arabistan'da son son dönemlerde ismi gerçekleştirdiği operasyonlar ile duyulan Veliaht Prens Selman için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi İngiliz The Times gazetesi. Gazeteye göre Selman Abbas'a "Ya ABD'nin Ortadoğu planını kabul et, ya da istifa et." dediğini öne sürdü.

Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

ZİYARETTE BARIŞ PLANI GÖRÜŞÜLDÜ

Ortadoğu'da barış planının sahibi ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Ortadoğu danışmanı Jared Kushner.

Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

Mahmud Abbas'ın bir hafta önce Riyad'ı ziyareti sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner öncülüğünde hazırlanan barış planının gündeme geldiği ifade ediliyor.

Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

"YA KABUL YA İSTİFA ET"

Prens Selman'ın Mahmud Abbas'a "Trump planı açıkladığında ABD'liler ne önerirse kabul et ya da istifanı ver" dediği belirtildi.

Mahmud Abbas'tan bir hafta önce de Jared Kushner Riyad'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretin de baskıyı doğrular nitelikteki adım olduğu belirtiliyor.

Veliaht Prens Selman'ın daha önce de Lübnan'a müdahalede bulunarak Hariri'yi istifaya sürüklediği iddia edilmişti.

ORTADOĞU'DA BARIŞ PLANI

ABD'li mevkiler tarafından hazırlanan Filistin-İsrail temelli bir Ortadoğu'da barış planı üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu planın, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi maddelerini içermesi gündemde ancak temel olarak İsrail'in lehine sonuçlanması beklenen bu anlaşmada Filistin tarafının en önemli talebi olan Kudüs'ün çözümsüz kalması bekleniyor.

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