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Suud Veliaht Prensi'nden ılımlı islam açıklaması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirten bir açıklama yaptı.

24.10.2017 - 16:39
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Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi kulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

Suud Veliaht Prensi'nden ılımlı islam açıklaması

"AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ"

Veliaht Prens Selman sözlerini yeni dönemde aşırıcılık ile mücadele edileceğini söyleyerek sürdürdü. "Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN MODERN YÜZÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bin Selman, babası Kral Selman tarafından bu yılın başında Veliaht Prens olarak belirlenmişti. Veliaht Prens ülkedeki birçok kişi tarafından Vahabizmle yönetilen ülkenin modern yüzü olarak görülüyor.

32 yaşındaki prens ayrıca Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" adlı petrole olan bağımlılığı kesme amaçlı uzun vadeli ekonomik planının itici gücü olarak görülüyor.

Suud Veliaht Prensi'nden ılımlı islam açıklaması

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