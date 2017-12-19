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Suudi akademisyenden yüz kızartıcı Kudüs sözleri

Dünyanın dört bir yanında Kudüs'ün İsrail'in Başkenti olarak ilan edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken, Suudi bir akademisyenin Kudüs'ün İsrail'e teslim edilmesi gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 13:48..
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Suudi akademisyenden yüz kızartıcı Kudüs sözleri

Hristiyanı, Müslümanı fark etmeksizin milyonlar, ABD'nin yanlı Kudüs kararını eleştiriyor, protestolar gerçekleştiriyor. Her ne kadar üç semavi din için kutsal bir mekan olsa da Kudüs, Müslümanlar için daha çok önem arz ediyor. Bu sebeple Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs, bir başka "Müslüman" ülke olan Suudi Arabistan için o kadar da önemli değil gibi görünüyor...

Suudi akademisyenden yüz kızartıcı Kudüs sözleri

SUUDİ AKADEMİSYENDEN SKANDAL SÖZLER

ABD ile müttefik, İsrail ile flörtleşme peşinde olan Suudi yönetiminin fikri, "aydın tabaka" olan akademisyenlerine de bulaştı.

Suudi Akademisyenden skandal kudüs sözleri VİDEO

Suudi Arabistan'da akademisyenlik yapan Abdülhamid Hakim, bir Suudi televizyon kanalının canlı yayınında “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul edelim.” sözlerini söyledi.Suudi akademisyenden yüz kızartıcı Kudüs sözleri

"KUTSAL YERLERİ YÖNETME TECRÜBESİ"

Bu skandal sözlere dayanak olarak Suudi Arabistan'ın kutsal bölgeleri yönetme konusundaki fikirleri olduğunu belirten Suudi Akademisyen, "Kudüs'ün kutsal yerlerinin yönetimini Filistin yönetiminin elinde olacak şekilde İsrail'in başkenti olmasında bir sakınca olmadığını hatta bunun başarılı ve sağlıklı bir çözüm" olacağını belirtti.

"ARAPLARIN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

Abdülhamid Hakim isimli akademisyenin skandal sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Kudüs'te Yahudilerin tarihleri ve kökenleri olduğunu kabul edilmesi gerektiğini savunan Hakim, başarı için Arapların bakış açısının değiştirmesi ve İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Skandal sözler sonrasında Suudi Akademisyen yoğun eleştirilerin hedefi olurken, sosyal medyada paylaşım rakamlarını alt üst eden bu görüntü, günün en çok izlenen ve paylaşılan görüntülerinden biri oldu.

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