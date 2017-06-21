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Suudi Arabistan 15 bin Katar devesini sınır dışı etti

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı gönderdi.

21.06.2017 - 09:10
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ABD'nin diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy'de yayımlanan habere göre, yalnızca 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümü nedeniyle onbinlerce develik sürülerini Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı sürü sahipleri, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

BÖLGEYİ TERK EDİN UYARISI

Binlerce devenden oluşan sürülerin sınır dışı edilmesini kararlaştıran Suudi Arabistan otoriteleri, sürü sahiplerinden develeri ile birlikte kısa sürede bölgeyi terk etmelerini istedi.

Suudi Arabistan 15 bin Katar devesini sınır dışı etti

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınır bölgesinde zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan kervanların desteğiyle yapılıyor.

Suudi Arabistan 15 bin Katar devesini sınır dışı etti

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