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Suudi Arabistan, 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı

Suudi Arabistan, El-Mercan petrol sahasına saldırıldığı gerekçesiyle 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldığını açıkladı.

20.06.2017 - 03:50
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Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Uluslararası İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, "cuma günü gece saatlerinde Suudi Arabistan karasularındaki El-Mercan petrol sahasındaki platforma botlarla saldırı girişiminde bulunulduğu" hatırlatıldı.

"BOTLARDAN İKİSİ KAÇTI"

Açıklamada, "El-Mercan petrol sahasına saldırı düzenlemek için hızla yaklaşan 3 bota Deniz Kuvvetleri tarafından müdahale edildiği, botlardan ikisinin hızla kaçtığı diğerinin ise durdurularak 3 İran Devrim Muhafızının gözaltına alındığı" ifade edildi.

Botun mühimmat ile patlayıcı yüklü halde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin sorgularına devam edildiği bilgisi verildi.

Suudi Arabistan karasularındaki El-Mercan petrol sahasında yer alan platforma 3 bot ile düzenlenmek istenilen saldırının engellendiği duyurulmuştu.

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