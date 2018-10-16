Suudi Arabistan ABD'ye cevabını silah ve petrolle verecek

Suudi Arabistan'a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası yaptırım paketi günden güne daha yüksek sesle onuşulmaya başlanırken, Suudi Arabistan da yaptırımlara karşı hazırlıksız yakalanmamak için çabalıyor.

Daha önce Al arabiya'da yayınlanan propaganda çalışmaları gündeme gelirken, İngliiz The Guardian, ABD'nin tehditlerine karşı Suudilerin silah ve petrol kartlarını kullanacağını yazdı.

ABD'YE KARŞI ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İngiliz Guardian gazetesindeki Rob Davies imzalı analiz habere göre ise Suudi Arabistan bu tür bir yüzleşmede ABD'nin karşısına güçlü bir elle çıkmaya çalışıyor.

Suudi Arabistan halen 260 milyar varil petrol rezervine sahip olduğunu söylerken, günlük 7 milyon varille dünyanın en büyük ithalatçılarından biri konumunda. Bu gücü kullanarak yaptırımlara karşı petrol kalkanını kullanmak isteyen Suudi Arabistan, olayı bir ambargo kararında petrol fiyatlarını 400 dolarlara kadar çıkartmayı planlıyor.

SİLAH TİCARETİNDEN VAZGEÇEBİLİRLER

Suudi Arabistan'ın bir diğer kozu da ABD ile yaptığı güçlü silah anlaşmaları. Silah ticareti sayesinde ABD'de binlerce istihdam yaratılmasına da neden oluyor.

Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan, silahların yüzde 61'ini ABD'den satın alıyor.

Suudi Arabistan geçen yıl 17,5 milyar dolarlık ticaret anlaşmasıyla ABD'nin en büyük silah müşterisi oldu. ABD Başkanı Trump ayrıca geçen yıl Riyad'da 110 milyar dolarlık savunma anlaşması da imzaladı.

Anlaşma Lockheed Martin, Boeing, General Electric ve ExxonMobil gibi şirketleri ilgilendiriyor.