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Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı açıklandı.

AA | 28.03.2018 - 04:04..
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Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in WWE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek.

50 SPORCU YARIŞACAK

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Triple H ve John Cena

TRİPLE H VE JOHN CENA KAPIŞACAK

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

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