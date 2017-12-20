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Suudi Arabistan askeri harcamalara önem verdi

Trump'ın, son ziyaretinde 100 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza attırdığı Suudiler, 2018 yılında da bu alanda yatırım yapmaya devam edecek.

AA | 20.12.2017 - 12:14..
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Suudi Arabistan askeri harcamalara önem verdi

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 2018 yılı bütçesine ilişkin bir açıklama yaptı.

ASKERİ VE GÜVENLİK HARCAMALARI

Yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı bütçesinin yüzde 21,5'ine tekabül eden 210 milyar riyal (56 milyar dolar) askeri harcamalara ayrılırken, yüzde 10,3'ü olan 101 milyar riyal (27 milyar dolar) de güvenlik harcamalarına tahsis edildi.

EĞİTİM, SAĞLIK...

Bütçenin yüzde 19,7'sini teşkil eden 192 milyar riyal (52 milyar dolar) eğitime, yüzde 15'ine tekabül eden 147 milyar riyal (39 milyar dolar) de sağlık harcamalarına ayrıldı.

260.8 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan dün, 2018 yılı için 978 milyar riyallik (260.8 milyar dolar) harcama ile genişletilmiş bir bütçe açıklamıştı.

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın detayları haberi

Suudi Arabistan askeri harcamalara önem verdi

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