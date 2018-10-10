Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olduğu ve en son Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda olduğu öne sürüyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla konsolosluk binasında inceleme yapılacağını duyurmuştu. Konsoloslukta akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

LÜKS ARAÇLA GELDİLER, 20 DAKİKA SONRA ÇIKTILAR

Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde lüks bir araç girdi.

Otoparka giren araç daha sonra buradan ayrıldı. Öte yandan Konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi girdi.

Konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika burada kaldıktan sonra Konsolosluk binasından ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.