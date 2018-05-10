Suudi Arabistan dinlerarası diyalog masasında

Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde İslam alemini derinden sarsan skandal bir iddia ile çalkalanmıştı. Vatikan Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı Kardinal Jean Louis Touran'ı misafir eden Suudi yönetiminin Medine'de kilise inşa edilmesine izin verdiği belirtilmişti.

Her ne kadar iddia günler sonra Vatikan tarafından yalanlansa da, ortaya çıkan videolar bu durumun aksini gösteriyor.





KOL KOLA GELDİLER

Kardinal Jean Louis Touran'ı el üstünde ağırlayan kraliyet yetkilileri, misafirlerinin koluna girerek samimi pozlar verdiler.

Suudi Arabistan ile Vatikan anlaşma imzaladı VİDEO





ANLAŞMA İMZALANDI

Vatikan her ne kadar kilise anlaşmasını reddetse de, kraliyet yetkilileri ile Touran'ın protokolü imzaladığı, anlaşmayı yürürlüğe soktuğu görülüyor.

Kilise iddialarını reddeden Vatikan ile Kraliyet arasında imzalanan anlaşmanın ne içerdiği henüz bilinmezken, Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran konuyla ilgili Vatican News'e konuşmuş "Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. ‘Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi." demişti.