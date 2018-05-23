Suudi Arabistan petrol fiyatları düşünce eğlence sektörüne yöneldi

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı "açılım politikasıyla" eş zamanlı olarak ülke ekonomisinde yeni arayışlara girildi.

İLK OPERA VE CAZ FESTİVALLERİ DÜZENLENDİ

Sosyal açılımlar kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumu, şubat ayında ülke tarihinde ilk opera gösterisi ve ilk caz festivalini düzenledi. Geçen ay da ülkenin ilk sinema salonu açıldı. Beş yıla kadar da 40 sinema merkezi açılmasının hedeflendiği duyuruldu.

SADECE SOSYAL KAZANIMLAR İÇİN DEĞİL

Bu adımlar, yalnızca sosyal kazanımlar amacıyla değil, ekonomide petrol dışı gelirler elde edilmesi için de atıldı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu kapsamında eğlence sektörüne yöneldi.

DEV EĞLENCE KENTİ PROJESİ

Ülke, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle zor duruma giren ekonomiye yardımcı olacağı düşüncesiyle eğlence sektörüne de dahil oldu. 29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında dünyanın en büyük eğlence kentlerinden biri olacak "Qiddiya" projesinin temeli atıldı.

Riyad'ın 40 kilometre batısında 334 kilometrekare alan üzerine inşa edilecek ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Qiddiya projesinin 2022 yılında ilk aşamasının tamamlanmasıyla hizmete açılması öngörülüyor.

WALT DISNEY WORLD'DEN 2.5 KAT BÜYÜK

Projenin yeni ve gelişmiş tesislerin yanı sıra spor, eğlence ve kültürel etkinliklerini kapsayacağı, alan bakımından da ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Walt Disney World'den 2,5 kat büyük olacağını ve 2030 yılı itibarıyla 17 milyon ziyaretçi kapasitesine kavuşacağı belirtiliyor.

Tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan vatandaşlarının eğlence için yurt dışına çıkardığı milyar dolarların iç piyasada kalması, yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ve ayrıca buranın dünya turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi düşünülüyor.

Projenin hayata geçmesiyle eğlence için Suudi Arabistan'dan dışarı çıkan yaklaşık 30 milyar dolarlık meblağın ciddi bir kısmının içeride kalacağı ve ayrıca 57 bin kişiye iş fırsatı oluşturacağı öngörülüyor.