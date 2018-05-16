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Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

Filistin'e yapılanlara birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak istediklerini belirten Suudi Arabistan Kralı Selman, Arap Birliği'ni harekete geçirecek.

AA | 16.05.2018 - 00:37..
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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, İsrail kuşatması altındaki Filistin'i parçalamak için kozlarını oynamaya devam etmesi üzerine, Arap Birliği'ni toplama kararı aldı

Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

ARAP DURUŞU ORTAYA KOYMAK İÇİN TOPLANACAKLAR

Kral Selman toplantının amacının da "Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları kınayan Kral Selman, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını elde edene kadar Filistinlilerin yanında olduğunu ifade etti.

Haberde toplantının zamanına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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