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Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Ukaz Gazetesi uzun bir röportaj yaptığı PKK'lı teröristi, "PKK'nın Dışişleri Bakanı" olarak nitelendirdi.

AA | 14.12.2017 - 07:05..
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Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan'da yayın yapan Ukaz Gazetesi, röportaj yaptığı PKK'lı terörist Rıza Altun'u, "PKK'nın Dışişleri Bakanı" ve "Abdullah Öcalan'ın Suriye'de kaldıkları sıradaki arkadaşlarından biri" olarak nitelendirdi.

KANDİL'DE BULUŞTULAR

Röportajı gerçekleştiren gazeteci Abdullah el-Gadvi, bu buluşmayı bir "fırsat" olarak değerlendirerek, "Bir gazeteci olarak; terörist şeklinde nitelendirilen ve Türk makamlarınca arananlar listesinde bulunan biriyle buluşmak, benim için bir fırsat." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; röportajın, yaklaşık üç ay önce Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

PKK-ABD İLİŞKİSİ

PKK'lı terörist Altun, Suudi gazetesinde yayınlanan röportajında, PKK'nın Suriye'de rejim güçleri ve ABD ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, bu ilişkinin bir "zorunluluk" olduğunu öne sürdü.

PYD'nin ABD ve Rusya'yla ilişkisi hakkında ise Altun, "Siyasi olarak, ABD ile ayrı düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

Körfez ülkeleri dışişleri bakanları, 13 Ekim 2016'da Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıda, PKK ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Türkiye'nin kendisini müdafaa hakkını desteklediklerini açıklamıştı.

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Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

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