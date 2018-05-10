Suudi Arabistan: Gerekirse nükleer bomba alırız

2015 yılında yapılan anlaşmanın Trump tarafından iptal edilmesini destekleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'ın nükleer çalışmaları devam etmesi durumunda kendilerinin de nükleer silah temin edeceğini söyledi.

CUBEYR: "NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

İran nükleer anlaşmasının ''kusurlu olduğunu ve İran'ın balistik füze programlarını kapsamadığını belirten Cubeyr, bu anlaşmanın, İran'ın teröre verdiği desteği ve bölgedeki ülkelere müdahale etmesini engellemediğini ve bu nedenle de ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararına destek verdiklerini ifade etti.

İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerininin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini aktaran Cubeyr, Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, ''İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız.'' yanıtını verdi.