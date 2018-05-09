Suudi Arabistan: İran sonrası petrol açığını kapatırız

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump, İran için tarihi bir karar vererek nükleer anlaşmayı bozduğunu açıkladı. Artık ABD, İran'a daha sert bir ambargo uygulayacak.

KONTRATLARI SONLANDIRIN TALİMATI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Hazine'nin İran'la iş yapan şirketlere kontratlarını sonlandırmaları için 180 gün vereceğini söyledi.

NÜKLEER ANLAŞMA İRAN'A HAYAT VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından İran'ı ekonomik anlamda çok zor günler bekliyor. Çünkü İran 2015 Temmuz'unda imzaladığı nükleer anlaşma sayesinde petrol ticareti yaparak ekonomik anlamda nefes almıştı.

"PETROL AÇIĞINI BİZ KAPATIRIZ"

İran zor durumdayken onu ilk satan ülke Suudi Arabistan oldu ve onların yerine petrol açığını kapatabileceklerini belirten bir açıklama yaptılar.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkesinin, "Oluşabilecek arz açıklarının etkisini azaltmak için, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) içinden ya da dışından büyük üreticiler ve tüketici ülkeler ile işbirliği" yapabileceğini söyledi.

Yetkili, "ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Suudi Arabistan, petrol piyasalarında üretici ve tüketici ülkeler lehine istikrarın korunmasını ve küresel büyümenin sürdürülebilirliğini desteklemeyi taahhüt ediyor" dedi.

Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını açıklamasının hemen ardından, Suudi Arabistan, kararı desteklediğini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.