Suudi Arabistan konsolosluğunda gerçekleştirilen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin İstanbul Emniyeti kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor. Konsolosluk binasında yapılan aramanın ardından Konsolosluk rezidansında da arama yapğılacağı açıklanmıştı.
Bu gelişme sonrasında Konsolos Muhammed el-Uteybi ülkesine geri döndü.
RİYAD'A GİTTİ
Başkonsolosu Uteybi bugün saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla ülkesine döndü. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi
Suudi Arabistan İstanbul konsolosu ülkesine döndü VİDEO
KONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA
İstanbul Emniyeti'nin kapsamlı soruşturmasında Başkonsolos Muhammed el-Uteybi'nin kaldığı konsolosluk rezidansının da aranmasına karar verilmişti.
Başkonsolosun yaşadığı konutunda ve konsolosluk araçlarında bugün akşam saatlerinde arama yapılması bekleniyordu. Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.
REUTERS'A ŞOV YAPMIŞTI
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülerek konsolosluktan çıkartılması olayına ilişkin Reuters, 4.Leven'te bulunan konsolosluk binasını gezmişti. Konsolos, öldürülme iddialarını da reddederek Reuters üzeirnden tüm dünyaya "Cemal bizde değil" mesajı vermişti.