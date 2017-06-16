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Suudi Arabistan, Katar için şikayet listesi hazırlıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi hazırladıklarını söyledi.

16.06.2017 - 21:45
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Suudi Arabistan, Katar için şikayet listesi hazırlıyor

Suudi Arabistan haber kanalına göre, Cubeyr, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği ve Körfez'de yaşanan krizin ele alındığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

YAKIN ZAMANDA SUNACAKLAR

Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi üzerinde çalıştıklarını ve bunu yakın bir zaman içinde sunacaklarını kaydetti ancak konuyla ilgili ayrıntı vermedi.

LİSTE VAŞİNGTON'A SUNULACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Vaşington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe de daha önce yaptığı açıklamada, Katar'dan talep edilenlerle ilgili bir listenin yakında Vaşington'a sunulacağını söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de ülkesinin, diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu ifade etmiş ancak henüz kendilerine böyle bir talebin iletilmediğini belirtmişti.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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