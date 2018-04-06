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Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 09:10..
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Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Amerika'nın verdiği talimatlar doğrultusunda politikaların belirlendiği Suudi Arabistan'da; Katar ve Türkiye düşmanlığı açıktan yürütülmeye başlandı.

Kraliyet tarafıdan verilen talimatlar doğrultusunda Türk dizilerinin bile yasaklandığı ülkede, Katar'a yönelik baskılar da devam ediyor.

BU NEYİN NEFRETİ

Suudi yetkililerin Katar'a için yaptığı son plan ise çılgınca.

Suudi medyasında çıkan habere göre; Katar'ın ana karadan ayrılması için yeni bir proje hazırlandı.

PROJENİN DETAYLARI

1 yıl içerisinde uygulamaya sokulması beklenen projenin detayları da belli oldu.

Kanal, 60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak.

Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

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