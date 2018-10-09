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Suudi Arabistan konsolosluğu aranacak

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında konsoloslukta arama yapılacağını bildirdi.

AA | 09.10.2018 - 13:36..
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Suudi Arabistan konsolosluğu aranacak

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Suudi Arabistan konsolosluğu aranacak

 

"SUUDİ MAKAMLARI İŞ BİRLİĞİNE AÇIK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu ile ilgili bir soru üzerine, "Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları iş birliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan konsolosluğu aranacak

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