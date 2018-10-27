taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

sabah saatlerinde siyah camlı konsolosluk aracına binerek yanlarında 3 bavul ile ayrılan 3 kişi yine bavullarla konsolosluğa geldi.

İHA | 27.10.2018 - 06:00..
  1. Haberler
  2. Gündem

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suudi yetkililer olduğu düşünülen 3 kişi yanlarındaki 3 bavulla siyah camlı konsolosluk aracına binerek sabah saatlerinde konsolosluktan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

ALDIKLARI BAVULLARLA DÖNDÜLER

Gece saat 03:45 sıralarında konsolosluğa geri gelen 3 kişi, siyah camlı araçtan inerek konsolosluk binasına girdi.

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Gazetecilerin görüntü almaması için araç konsolosluk garajına yaklaştırıldı.

Aracın bagajından indirilen bavullar ise içeriye taşındı.

Bavulların indirilmesinin ardından garaj kapısı kapatılırken, araç konsolosluktan ayrıldı.

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

258
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

12
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

7
Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

24
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

17
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

39
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM