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Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ikinci arama

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında konsoloslukta 9,5 saat arama yapan Türk yetkililer, ikinci kez binaya girecek.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 12:06..
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Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ikinci arama

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giren Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasını cinayet şüphelerini artırdı.

Cinayete dair şüphelerin güçlenmesi üzerine Türkiye harekete geçerek konsoloslukta arama yaptı

4 KAMYON DELİL

9,5 saatlik inceleme kapsamında konsolosluğun bazı duvarları balyozlarla parçalandı.  Bahçeden toprak örnekleri alındı.

Tüm deliller 4 kamyonu doldurdu.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ikinci arama

TEK TEK İNCELENECEK

Beşiktaş Belediyesi'ne ait araçlar polis koruması altında incelemeye götürüldü.

KONSOLOSLUN EVİNDE ARAMA

Türkiye, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ikinci kez arama yapacak.

Arama için konsolosluk binasına ne zaman girileceği henüz belli değil.

Polis ekipleri, konsolosluk konutunda da arama yapacak.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin olduğu iddia edilen aracın konsolosluk konutuna giriş yaptığı iddia ediliyordu.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ikinci arama

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