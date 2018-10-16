Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ikinci arama

Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk kim siz kimsiniz

1 ABD basını Prens'e lakap taktı: Kemik Testeresi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde okların kendisine döndüğü Veliaht Prens Selman’a, yabancı basında yapılan tanımlamalara bir yenisi daha eklendi.

2 Fransa'da sel felaketi: 13 ölü 8 yaralı Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle kırmızı alarm verildi, en az 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de kayboldu.

3 Başkan Erdoğan: CHP'nin İş Bankas hisseleri devredilecek Grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili gerekenin yapılacağını söyledi.

4 Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor Gebze Darıca Metro Hattı'nın yapımına 20 Ekim'de temel atma töreniyle başlanacak.

5 Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor Gebze Darıca Metro Hattı'nın yapımına 20 Ekim'de temel atma töreniyle başlanacak.

6 Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk kim siz kimsiniz CHP'nin İş Bankası hisselerinin devredilmesi halinde direneceğini söylemesine Bahçeli'den çok sert tepki geldi.