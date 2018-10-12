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Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç gelişme

Suudi Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, okların hedefindeki Suudi Konsolosluğu'nda ilginç bir olay yaşandı. Binaya çok sayıda temizlik malzemesi getirildi.

İHA | 12.10.2018 - 15:48..
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Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç gelişme

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutuna bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı. Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç gelişme

TEMİZLİK MALZEMELERİ GETİRİLDİ

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç bir gelişme yaşandı. Konutun önüne beyaz renkli bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı.

Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç gelişme VİDEO

KONSOLOSLUK REZİDANSI ARANMAK İSTENİYOR

Konsoloslukta yapılacak olan aramanın yanı sıra Konsolosun da yaşadığı Konsolosluk rezidansının da aranması gündemde. Çok sayıda temizlik malzemesinin rezidansa taşınması şüpheli bir detay olarak dikkat çekti.

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