Suudi Arabistan Orta Doğu planını açıkladı

Amerika'da temaslarını sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ülkede yayın yapan Washington Post'a konuştu.

Suudi Arabistan'a Amerikalı yatırımcıları çekmek için gittiğini ifade eden Selman, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

"ORTA DOĞU, YENİ AVRUPA OLACAK"

Orta Doğu'da birçok sorunun olduğunu açık bir şekilde gördüklerini söyleyen Suudi Prens, "Bölgedeki sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Sorunlar çözülünce Orta Doğu, yeni bir Avrupa olacak" diye konuştu.

PRENS'İN AMERİKA HATIRALARI

Muhammed Bin Selman, katıldığı yemekte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence karşısında oldukça saygılı bir şekilde durdu.

Suudi Prens, ABD ziyareti kapsamında Başkan Donald Trump ile de bir araya gelmişti.