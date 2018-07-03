Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor

ABD'nin en başta İran'ı bitirmek amacıyla Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırma talebine Riyad'dan cevap geldi. İran ve Venezüella'dan petrol alımını engellemeye çalışırken oluşacak açığı dengelemek için petrol üretimini artırmasını istediği Suudi Kralı Selman, Trump'a olumlu cevap verdi.





2 MİLYON VARİLLİK

Dünyanın bir numaralı ham petrol ihracatçısı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler üyesi Suudi Arabistan, küresel petrol piyasalarını dengelemek için 2 milyon varile denk gelen yedek üretim kapasitesini kullanmaya hazırlandığını duyurdu.

Kral Selman'ın başkanlık ettiği Suudi kabine toplantısının ardından şu açıklama yayımlandı:

''Gelecekte arz talep dengesinde oluşabilecek değişikliklerle gerektiğinde baş etmek için kraliyet yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor.''





HEDEF, ÜRETİMİN İKİ KATI

Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.