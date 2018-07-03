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Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor

Kral Selman başkanlığında toplanan Suudi kabinesi ''Kraliyet gelecekte arz talep dengesinde değişiklik olması halinde yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor'' açıklamasını yayımladı.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 16:59..
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Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor

ABD'nin en başta İran'ı bitirmek amacıyla Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırma talebine Riyad'dan cevap geldi. İran ve Venezüella'dan petrol alımını engellemeye çalışırken oluşacak açığı dengelemek için petrol üretimini artırmasını istediği Suudi Kralı Selman, Trump'a olumlu cevap verdi.

Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor


2 MİLYON VARİLLİK

Dünyanın bir numaralı ham petrol ihracatçısı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler üyesi Suudi Arabistan, küresel petrol piyasalarını dengelemek için 2 milyon varile denk gelen yedek üretim kapasitesini kullanmaya hazırlandığını duyurdu.

Kral Selman'ın başkanlık ettiği Suudi kabine toplantısının ardından şu açıklama yayımlandı:

''Gelecekte arz talep dengesinde oluşabilecek değişikliklerle gerektiğinde baş etmek için kraliyet yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor.''

Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor


HEDEF, ÜRETİMİN İKİ KATI

Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor

Hook, ''İran stratejimiz rejim değişikliğine değil, İranlı liderlerin bölgedeki stratejisini değiştirmeye yönelik'' diyerek şöyle devam etti:

''Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol satışlarını sıfıra indirmek. Küresel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek için çalışıyoruz fakat küresel ölçekte yeterince petrol kapasitemiz olduğu konusunda şüphemiz yok.''

ABD'nin bu talebinin altında yatan tek sebep elbette ki İran'ın Hazar petrollerinden elde ettiği geliri düşürerek ambargolara yeni bir alan eklemek.

 

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