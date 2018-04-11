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Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen örgüte Amerika ve Avrupa'dan sonra Suudiler de açıktan destek olmaya başladı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 07:36..
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Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmek için terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerika, yeni maşalar kullanmaya başladı.

SUUDİLER TERÖRÜ DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerinin ülkeye döneceğini söylemişti.

Bu kararın ardından Suudi Arabistan, Amerikan askerlerinin bölgede kalmasını istedi.

Trump ise, masrafların karşılanması durumunda Amerikan askerlerinin bölgede kalabileceğini ifade etti.

300 TIR YARDIM

İki ülke arasındaki bu açıklamaların ardından, Suudi Arabistan'ın teröre desteği kanıtlandı.

Suudi Arabistan, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya 300 tır yardım gönderdi.

Bölgede yayın yapan yerel kaynakların paylaştığı fotoğraflarda; tırlarda ambulans, çelik ve inşaat malzemelerinin yüklü olduğu görülüyor.

Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

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