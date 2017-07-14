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Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği bildirildi.

14.07.2017 - 00:06
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Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan Kraliyet Divanına ait açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un ağabeyi Abdülaziz'in 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

MESCİD-İ HARAM'DA CENAZE NAMAZI KILINACAK

Abdülaziz’in cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram’da kılınacağı belirtildi.

Merhum Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931’de doğmuştu.

ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.

Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.

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