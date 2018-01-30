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Suudi Arabistan Prenslerden 106 milyar dolar topladı

Suudi Arabistan yönetimi muhalif bakan ve prenslere yönelik gözaltı dalgalarında 106 milyar dolarlık bir gelir elde ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 15:23..
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Suudi Arabistan Prenslerden 106 milyar dolar topladı

Geçtiğimiz Kasım ayında Suudi Arabistan'ad yolsuzluk oeprasyonları adı altında muhalif prens ve bakanlara yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiş, aralarında dünyanın en zenginlerinden olan Velid bin talal'ın da bulunduğu onlarca kişi Ritz Carlton otelinde gözaltında tutulmuştu.

Suudi Arabistan Prenslerden 106 milyar dolar topladı

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda prens ve bakanı serbest bırakan Suudi yönetimi, konuya ilişkin değerlendirme açıklması yaptı.

106 MLİYAR DOLARA EL KOYDULAR

Suudi Arabistan yönetiminden yapılan açıklamada, gözaltındaki 381 kişinin 325'inin serbest bırakıldığı, 56 kişinin de halen tutuklu bulunduğu belirtilirken, Prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamlarından oluşan tutukluların serbest kalmaları karşılığı servetlerinin bir bölümünü vermelerine dair anlaşmalara varıldığı açıklandı.Suudi Arabistan Prenslerden 106 milyar dolar topladı

Suud Başsavcısı Suud el Mojeb tarafından yapılan açıklamada gözaltındaki kişilerden 106 milyar dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Prenslerden 106 milyar dolar topladı


SUUDİLER HARAÇ KESTİ

ABD ile el ele vererek muhalfleri "yolsuzluk" adı altında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan prens, bakan ve üst düzey yetkililere, servetlerinin önemli bir miktarını paylaşarak serbest kalabilecekleri seçeneği sunulmuştu.

Suudi Arabistan Prenslerden 106 milyar dolar topladı


Adeta haraç kesilen isimler serbest kalmak için bu bedelleri ödemeyi kabul ederken, bu paraların Suriye'den Yemen'e Ortadoğu'yu karıştıran Suudi operasyonları finanse edilirken rekor düzeye varan Suudi bütçe açığının kapanmasında kullanıldığı belirtildi.

İŞ ADAMLARI, MEDYA PATRONLARI, BAKANLAR

Suudi Arabistan'daki bu girişim "yumuşak darbe" olarak adlandırılırken, aralarında bakanların, iş adamları ve medya patronlarının bulunduğu liste şu şekilde:

Kraliyet Muhafızları Bakanı görevini yapmış ve birkaç ay önce görevinden azledilmiş Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih, eski Riyad valisi Emir Türki bin Abdullah, Savunma Bakanı Yardımcısı Emir Fahd bin Abdullah, Emir Türki bin Nasır, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed,

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Kraliyet Mahkemesi'nin eski şefi Halid Tuwaijri, eski Maliye Bakanı İbrahim El-Assaf, Suudi Arabistan İletişim Şirketleri eski başkanı Suud El-Dawish, Suudi Arabistan Havayolları eski başkanı Halid el-Malham, Kraliyet kutlamaları ve organizasyonu eski şefi Muhammed El-Tobaishi ve iş adamları; El Velid Al-İbrahim, Salih Kamil, Abdullah Salih Kamil, Muhammed Hüseyin El-Hamudi, Bakr bin Ladin.

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan’ın en büyük medya patronu olan Prens Valid bin Talal'da tutuklular arasındaydı.

 

 

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