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Suudi Arabistan Rus projelerine servet yatırdı

Suudi Arabistan'ın Rusya'daki projelere 2 milyar doların üzerinde bir yatırım yaptığını ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 05:24..
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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yatırım yapan Rus şirketlerin sayısı giderek artıyor. Suudi Arabistan da Rusya'ya yatırım yapıyor. Suudi Arabistan'ın Rusya'daki projelere yaptığı yatırım hacmi 2 milyar doları geçti" ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDAKİ YETIRIM 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Dmitriyev, RPFİ'nin Suudi Public Investment Fund (PIF) (Kamu Yatırım Fonu) ve Saudi Armaco şirketiyle kurduğu ortak fonun enerji alanında 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını, anlaşmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

Dmitriyev, "RPFİ'nin PIF ve Saudi Armaco şirketiyle birlikte kurduğu ortak fon, Eurasia, Novomet, ve Sibur şirketleriyle yatırımlar planlıyor. Anlaşmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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