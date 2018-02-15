Suudi Arabistan Rus projelerine servet yatırdı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yatırım yapan Rus şirketlerin sayısı giderek artıyor. Suudi Arabistan da Rusya'ya yatırım yapıyor. Suudi Arabistan'ın Rusya'daki projelere yaptığı yatırım hacmi 2 milyar doları geçti" ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDAKİ YETIRIM 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ Dmitriyev, RPFİ'nin Suudi Public Investment Fund (PIF) (Kamu Yatırım Fonu) ve Saudi Armaco şirketiyle kurduğu ortak fonun enerji alanında 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını, anlaşmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Dmitriyev, "RPFİ'nin PIF ve Saudi Armaco şirketiyle birlikte kurduğu ortak fon, Eurasia, Novomet, ve Sibur şirketleriyle yatırımlar planlıyor. Anlaşmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.