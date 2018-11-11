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Suudi Arabistan sel ile boğuşuyor

Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Mescid-i Nebevî’nin bulunduğu Medine'ye de dolu yağdı.

İHA | 11.11.2018 - 11:48..
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Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı.

SEL SULARI ALTINDA

Başkent Riyad birçok araç sel sularında mahsur kaldı. Cidde'de ise caddeler ve yollar sular altında kaldı.

MEDİNE'YE DOLU YAĞDI

Medine Münevvere'deki Uhud Şehitliği’nde çekilen görüntülerde bölgenin yer yer sular altında kaldığı dikkat çekti. Öte yandan Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevî’ye de dolu yağdığı aktarıldı. Suudi Arabistan’da bir hafta önce meydana gelen sel felaketi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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