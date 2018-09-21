Suudi Arabistan Suriye'de etkinlik artırmaya çalışıyor

Suudi Arabistan İslam'ın en kadim ülkelerinden biri olmasına karşın gelinen noktada Müslüman kimliğini hızla kaybediyor. Özellikle bunu ABD ve İsrail ile yürütülen ikili ilişkilerde gösteren Riyad yönetimi, bu sefer de Orta Doğuya el atmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle kurulması planlanan Arap NATO'sunun büyük abisi rolünü üstlenmeye çalışan Suudi Arabistan PKK'lılar ile bölgede iş tutmaya hazılanıyor.

TERÖRİSTLERLE BİRLİK

Suudi Arabistan, terör gruplarından PKK'nın yönetiminde olan Suriye’nin kuzeydoğusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu sergiliyor. Krallık Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan bölgelerdeki altyapıyı finanse etmesinin yanı sıra bu bölgede yaşayan Arap kabileleri ile görüşmeler yaparak ABD’nin çok uluslu ittifakına sadık olmaları için ikna etmeye çalışıyor.

Bu ittifakın ana birlikleri de PKK'lılar tarafından oluşturuluyor. Yani gelinen noktada Suudi Arabistan güç için ABD ve İsrail'den sonra PKK ile de iş birliği yapıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan istihbarat kurumu temsilcilerinin Fırat’ın doğusundaki Arap kabileler ile görüştükleri bilgisi muhalif kaynaklar tarafında duyuruldu. Yapılan görüşmelerin hedefinin, SDG adı altında toplanan PKK'dan oluşan bölge birliklerine yardım edeceği belirtiliyor.

Er Riyad, Arap kabilelere bunun karşılığında kapsamlı bir mali yardım yapacakları sözü veriyor. Yapılan bu görüşmelerin sonucu ile alakalı olarak henüz bir şey belli olmasa da tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.