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Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında Türkiye ile birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı.

AA | 13.10.2018 - 07:11..
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Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı yazılı açıklamada, "Kardeş Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın, Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatması için iki ülkenin uzmanlarından oluşacak ortak grubun kurulması yönünde Suudi Arabistan tarafından sunulan teklifi olumlu karşılamasından memnuniyet duyduk." denildi.

Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Söz konusu olumlu adımın takdir edildiği açıklamada, "Ortak çalışma grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi iş birliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın nerede olursa olsun vatandaşlarının hayat ve güvenliklerine son derece önem verdiğine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

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