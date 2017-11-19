Türkiye'nin milli İHA'sına ilk talep

Defence News sitesinin haberine göre, TUSAŞ‘ta görevli Görkem Bilgi satış konusunda Suudi Arabistan ile bir süredir görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Görkem Bilgi, Suudilerin özellile keşif özelliğine ilişkin bazı talepleri olduğu ve bu talepler üzerinde görüşmelerin halen sürdüğünü söyledi.

ANKA-S (VİDEO)

İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Ayrıca anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’a teknoloji transferinin de ele alındığı belirtildi. Bir başka kaynağın iddiasına göre ise son dönemlerde petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Suudiler ANKA satışı için indirim talep etti.

TERÖR OPERASYONLARINDA KULLANILIYOR

TUSAŞ‘ın ilk yerli drone’u olan ANKA halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kullanılıyor. 2018’de 10 yeni ANKA’nın TSK’nın kullanımına verilmesi bekleniyor.