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Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Dünya İslam Konseyi'ni terör listesine ekledi.

23.11.2017 - 02:05
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Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

11 kişi ile birlikte Dünya İslam Konseyi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni terör listesin alan ülkelerden yapılan ortak açıklamada, Katar'ın desteğini aldıkları ve bazı terör eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Şeyh Yusuf el-Karadavi

TERÖR LİSTELERİNE EKLEME

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ve bu ülkelerin haber ajanslarında yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" dahil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "terör listesine alınan kurumların İslami söylemi kullanarak terörü teşvik etmeye ve terör eylemlerini kolaylaştırmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

"KATAR'IN DESTEĞİNİ ALDILAR"

Listeye alınan kişilerin ise "bazı terör eylemlerini gerçekleştirdiği, bunları yaparken farklı düzeylerde Katar'ın doğrudan desteğini aldığı, kendilerine pasaport verildiği ve hareketlerinin kolaylaştırılması için hayır kurumu görünümündeki Katarlı kuruluşlara tayin edildiği" belirtildi.

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani

"KATAR ÖNLEM ALMADI"

Açıklamada Katar'ın, terör faaliyetlerini durdurma konusunda fiili önlemler almadığı da iddia edildi.

"Terör listesine" dahil edilen kişiler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Şura Konseyi Üyesi Muhammed Cemal Haşmet, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine görev yapan Mahmud İzzet, Mısırlı muhalifler Yahya es-Seyyid İbrahim Muhammed Musa ve Kadri Muhammed Fehmi eş-Şeyh, İhvan yetkililerinden Ala Ali Muhammed es-Semahi, Katarlı Halid Nazım Diyab ve Bahreynli muhalif Hasan Ali Muhammed Cuma Sultan'ın da bulunduğu kaydedildi.

Bu kurum ve kişilerden söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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