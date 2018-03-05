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Suudi Arabistan ve Mısır NEOM için anlaştı

Suudilerin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ilk yurtdışı ziyaretini Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenledi. Suudi prens Sina yarımadasında inşa edilecek olan megakent NEOM için Sisiyle anlaştı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 17:57..
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Suudi Arabistan ve Mısır NEOM için anlaştı

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Selman, krallık için hazırlıkalra başladı. Selman ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ve Mısır NEOM için anlaştı

İLK ZİYARET SİSİ'YE

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın oğlu olan veliaht prens Selman ilk yurt dışı seyahatini Mısır'a gerçekleştirdi. Mısır'da dabreci Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanan Selman, burada gövde gösterisi gibi bir anlaşmanın altına imzasını attı.

Suudilerin rüyakent projesi olan NEOM'un Sina'da Mısır yakınlarında inşa edilecek olan kısmı için Sisi ile anlaşan Veliaht Selman, Sina Yarımadası’nın proje kapsamına girmesi şartıyla 10 milyar dolarlık ortak proje üzerinde anlaştı.

Suudi Arabistan ve Mısır NEOM için anlaştı


NEOM İÇİN ANLAŞMA

Suudi Arabistan'ın megakent projesi olan NEOM'un Mısır'a da taşınması için 10 milyar doları feda eden Mısır yönetimi, çöl olan Sina üzerinden kazanç sağlamak için harekete geçti.

İki ülke, deniz ve çevrenin korunması kapsamında Kızıldeniz’de hayata geçirilmek üzere protokol de imzaladı. Anlaşma, Suudi Arabistan’ın iki ülkenin sahillerinin korunması ile denizdeki görüntü kirliliğinin engellenmesi kapsamında imzalandı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN RÜYA PROJESİ: NEOM

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 24 Ekim 2017'de, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır toprakları üzerinde 26 bin 500 kilometrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek ve 500 milyar dolara mal olacak devasa yatırım projesini kamuoyuna duyurdu.

Suudi Arabistan ve Mısır NEOM için anlaştı

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan Neom bölgesi kuzey ve batıdan Akabe Körfezi ile Kızıldeniz'e açılırken doğudan da 2 bin 500 rakımlı dağlarla çevriliyor. Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyıları boyunca uzanacak olan bölge Afrika ülkelerini birbirine bağlayacak. 2025 yılında açılması planlanan bölgede 2020 yılında sınırlı yatırımlar yapılacak.

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