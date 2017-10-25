Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

Başkent Riyad'da Kamu Yatırım Fonu'nun düzenlediği ve 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı "Yatırımın Geleceği Girişimi Forumu"nda konuşan Bin Selman, "Suudi Arabistan, radikal düşünceleri derhal yok ederek 1979 yılı öncesinde olduğu gibi ılımlı İslam'a ve normal yaşama dönecek." dedi.

Ülkede kadınların araç kullanmasına izin verilmesi de dahil son zamanlarda yaşanan değişimin sebepleri ve zamanlamasıyla ilgili soruya ise Bin Selman, "Suudi Arabistan 1979 yılından önce öyle değildi. Birçok nedenden dolayı 1979 yılından sonra Suudi Arabistan'da ve tüm bölgede 'uyanış projesi' yayıldı." cevabını verdi.

"ILIMLI İSLAM'A DÖNÜYORUZ"

"Yıkıcı" diye nitelendirdiği düşüncelerin Suudi Arabistan'a "dini uyanış" projesi içinde 1979 yılının başlarında girmeye başladığını ve bunun İran'daki devrimle eşzamanlı gerçekleştiğini ifade eden Bin Selman, "Biz, daha önce olduğu gibi tüm dünyaya, geleneklere, halklara ve dinlere açık olan ılımlı İslam'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistanlı gençlerin yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğunu, hayatlarının 30 yılını radikal fikirlerle uğraşarak kaybetmeyeceklerini ve radikal düşünceleri derhal yok edeceklerini belirten Bin Selman, şunları söyledi:

"Hoşgörülü dinimizi, gelenek ve görenekleri yansıtan normal bir hayat yaşamak istiyoruz. Dünyayla birlikte yaşayıp ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz."

"RADİKALİZMİ ÇOK YAKINDA YOK EDECEĞİZ"

Veliaht Prens, ülkesinin geçen dönemde net adımlar attığını ve geriye kalan radikalizmi de çok yakında yok edeceklerini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'da son zamanlarda bir dizi kararlar alınmış ve 3 Ekim'de ülkede ilk kez devlete ait kültür kanalında konserler yayınlanmaya başlanmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de imzaladığı kararnameyle de ülkede kadınların araç sürmesi önündeki yasal engel kaldırılmıştı.

İlgili bakanlıkların yapacağı çalışmalar ve gerekli yasal değişikliklerin tamamlanmasının ardından 23 Haziran 2018'den itibaren kadınların da ehliyet alarak araç kullanabileceği açıklanmıştı.