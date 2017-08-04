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Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeyinde bulunan Sa'ada kentini havadan bombaladı.Uçaklarının bombardımanında 9 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

04.08.2017 - 17:24
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Suudi arabistan ile Yemen arasındaki tansiyon doruk noktasına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Mekkeyi hedef alan füzelerle saldırı girişiminde bulunan Husilere Suudi Arabistan uçaklarla cevap verdi.

Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

Yemen'in Sa'ada kentini hedef alan uçaklar bölgeyi bombaladı. Husilerin de yoğunlukta bulunduğu bölge savaş alanına dönerken binalar yıkıldı araçlar alev alev yandı.

Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombardımana ilişkin Suudi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken, Yemenli yetkililer olayda 9 kişinin öldüğünü 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar enkazdan çevredekiler tarafından çıkartıldı.

Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

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