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Suudi Arabistan, Yemen'in limanlarını açıyor

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atmasının ardından kapadığı Yemen'deki limanları yeniden açtı.

13.11.2017 - 11:27
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Yemen-Suudi Arabistan geriliminde sular duruluyor. Yemen'in füze saldırısı sonrası kapatılan havalimanı ve limanların Suud yönetimi tarafından yeniden açılacağı açıkladı.

Suudi Arabistan, Yemen'in limanlarını açıyor

TÜM LİMANLAR AÇILACAK

Misyon "Süreçte ilk adım 24 saat içinde Yemen'in uluslararası toplum tarafından tanınmış hükümetinin kontrolündeki tüm limanların açılması olacak." dendi.

Yemen'de Husilerle savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, başkent Riyad'a atılan balistik füzenin ardından bu ülkeyle tüm kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapadığını açıklamış ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

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