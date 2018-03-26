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Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi.

AA | 26.03.2018 - 01:35..
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Başkent Riyad’ın pek çok yerinde büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından Suudi Arabistan İhbariye televizyonu, Hava Kuvvetleri'nin, Riyad'ın kuzeydoğusunda bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Söz konusu balistik füzenin savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Suudi Arabistan, evlatları tarafından korunacaktır. Allah'ın fazileti ve kahraman güçlerimiz sayesinde güvendeyiz." mesajı paylaşıldı.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edilmişti.

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