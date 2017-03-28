taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan 4 balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirildi.

28.03.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. Dünya

arabistan

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Ebha ve Hamis Muşit kentlerine 4 balistik füze saldırısı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

HAVADA İMHA EDİLDİ

Balistik füzelerin herhangi bir zarara yol açmadan hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, füzelerin ateşlendiği rampaların da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin kaçak yollarla Yemen'e silah getirdiklerine işaret edilerek silah kaçakçılığı için özellikle Hudeyde limanının aktif şekilde kullanıldığına vurgu yapıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

392
ORC'nin son referandum anketi

ORC'nin son referandum anketi

228
İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

89
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

25
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

51
Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

185
Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM