Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Ebha ve Hamis Muşit kentlerine 4 balistik füze saldırısı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

HAVADA İMHA EDİLDİ

Balistik füzelerin herhangi bir zarara yol açmadan hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, füzelerin ateşlendiği rampaların da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin kaçak yollarla Yemen'e silah getirdiklerine işaret edilerek silah kaçakçılığı için özellikle Hudeyde limanının aktif şekilde kullanıldığına vurgu yapıldı.