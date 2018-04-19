Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Veliaht Prens Selman'ın bitmek bilmeyen değişikliklerinden biri olan sinema yasağının kalkmasının ardından ilk salonun açılışı yapıldı. Yapılan projelerde

SİNEMA SALONLARI DA AMERİKALILARIN

Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan "American Multi-Cinema" (AMC) tarafından faaliyete geçirilen ilk sinema salonu, törenle açıldı.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, onlarca yılın ardından başkentte hizmete açılan ilk sinema salonunun ancak bir hafta sürecek test seansları ve elektronik bilet sistemleri gibi kolaylıkların sağlanmasının ardından halka açılacağı belirtildi.

İLK FİLM KARA KAPLAN

Açılış törenini gerçekleştiren Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Suudi Topluluk Sporları Federasyonu Başkanı Prenses Rima bint Bender ile AMC Başkan Yardımcısı Jason Cole'nın yanı sıra çok sayıda yetkili, diplomat ve sektör uzmanı, salonunun ilk seansında Black Panther (Kara Kaplan) filmini izledi.

Söz konusu test seanslarını değerlendirmek üzere bir haftalık sürede sadece sektöre yakın ve sinemaya ilgi duyanların davet edileceği aktarılan açıklamada, ülkenin yeniden sinemayla buluşmasının ilk günü tarihi olarak nitelendirildi.