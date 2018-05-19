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Suudi Arabistan'da ajanlıkla suçlanan 7 kişi yakalandı

Suudi Arabistan'ın organize işlere karışarak ülkenin güvenliğini tehlikeye attıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

AA | 19.05.2018 - 04:42..
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Suudi Arabistan'da, yabancı taraflarla şüpheli iletişim kurmak vehükümette önemli görevlerde çalışanları askere almak gibi suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

DÜŞMANLARA FİNANS DESTEĞİ BİLE VAR

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın ismini açıklamadığı Devlet Güvenlik Başkanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre, yetkili kurumlar, dini ve ulusal değerleri çiğneyerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alarak organize iş yaptığı tespit edilen 7 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef almak için "yabancı taraflarla şüpheli iletişim kurmak, hükümette önemli görevlerde çalışanları askere almak ve yurt dışındaki düşman unsurlara finansal destek sağlamakla" suçlandığı ifade edildi.

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