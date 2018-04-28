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Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapıldı

Beyaz Saray'daki Trump - Salman görüşmesinin ardından Suudi Arabistan'da başlayan kültürel değişimde bir ilke daha imza atıldı; Amerikan Güreşi.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 05:47..
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Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapıldı

Suudi Arabistan, veliaht prens Muhammed bin Salman'ın 'Ilımlı İslam' ifadesinin ardından modern ülke adı altında kültür değişikliğine gitmeye devam ediyor. 35 yıllık sinema yasağını kaldırdıktan sonra ihaleyi Amerikalılara veren Salman, Amerikan Güreşi de düzenledi.

Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapıldı

DEVLET TELEVİZYONU DA YAYINLADI

WWE'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde düzenlediği müsabakada Triple H ile John Cena karşı karşıya geldi.

Tribünde binlerce seyircinin ilgi gösterdiği mücadele, devlete ait spor kanalında da gösterime girdi. Sadece bununla da kalınmazken ülkedeki yerel birçok spor kanalında izleyicilere aktarıldı.

2010'dan sonra ilk kez karşılayan Triple H ile John Cena maçını Cena kazandı.

Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapıldı

10 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapıldı

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