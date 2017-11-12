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Suudi Arabistan'da bir ilk

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ülkenin ilk kadın basketbol turnuvası yapıldı.

12.11.2017 - 22:54
  1. Haberler
  2. Spor

Cidde'deki Kral Abdullah Stadı'nda yapılan basketbol müsabakasını sadece kadınlar izledi.

Suudi Arabistan'da bir ilk

"BİR KAPI AÇILDI"

Şura Konseyi üyesi ve Jeddah United basketbol takımının kurucu üyelerinden olan Leena El Maena, Suudi gazetesi Okaz'a konuşarak "Müsabaka kadınların spora olan tutkusunu gösterdi. Şüphesiz ki bu maç, gelecekte, kadınların topluluk sporları anlayışının geliştirilmesi yönündeki arzu ve çağrılarına bir cevap olacak benzer etkinliklerin gerçekleştirilmesi adına bir kapı açtı" dedi.

Turnuvadan elde edilecek olan gelirin, meme kanserine karşı farkındalık yaratmaya ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarda kullanılması öngörülüyor.

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