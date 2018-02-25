Suudi Arabistan'da yağan dolu hayat felç etti. Medine'de bir anda yağmaya başlayan ve kısa sürede yoğun etkiye neden olan dolu yağışı araçları hurdaya çevirdi, hayvanları telef etti.

Ceviz ve yumurta büyüklüğünde şiddetle yağan dolu taneleri araçların camlarını kırdı, kaportaları parçaladı.

ARAPLARIN BAŞINA DOLU YAĞDI

Şiddetle yağan dolu, adeta "gökten taş yağıyormuş" izlenimlerini verdi. Yağan dolu nedeniyle büyük maddi hasarın oluştuğu şehir hayvanları da telef etti. Çok sayıda küçükbaş hayvan dolu nedeniyle öldü.

Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı -VİDEO

Yağış sırasında kaydedilen amatör görüntüler de izleyenleri dehşete düşürdü.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DOLU YAĞIŞLARI

Sıcak bir iklime sahip olan Suudi Arabistan'da kış mevsimlerinde yer yer dolu yağışları her sene meydana geliyor. Özellikle sıcak ve soğuk hava dalgalarının birbiriyle çarpışarak şok etkisi yaratmasından oluşan dolu, her sene bölgede ağır hasarlara neden oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan dolu olaylarında 5 kişi de yaşamını yitirmişti.