taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Suudi Arabistan’da eşine az rastlanan türde bir şiddetle yağan dolu, araçları hurdaya çevirdi, hayvanları telef etti.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da yağan dolu hayat felç etti. Medine'de bir anda yağmaya başlayan ve kısa sürede yoğun etkiye neden olan dolu yağışı araçları hurdaya çevirdi, hayvanları telef etti.

Ceviz ve yumurta büyüklüğünde şiddetle yağan dolu taneleri araçların camlarını kırdı, kaportaları parçaladı.

Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ARAPLARIN BAŞINA DOLU YAĞDI

Şiddetle yağan dolu, adeta "gökten taş yağıyormuş" izlenimlerini verdi. Yağan dolu nedeniyle büyük maddi hasarın oluştuğu şehir hayvanları da telef etti. Çok sayıda küçükbaş hayvan dolu nedeniyle öldü.

Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı -VİDEO

Yağış sırasında kaydedilen amatör görüntüler de izleyenleri dehşete düşürdü.

Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

SUUDİ ARABİSTAN'DA DOLU YAĞIŞLARI

Sıcak bir iklime sahip olan Suudi Arabistan'da kış mevsimlerinde yer yer dolu yağışları her sene meydana geliyor. Özellikle sıcak ve soğuk hava dalgalarının birbiriyle çarpışarak şok etkisi yaratmasından oluşan dolu, her sene bölgede ağır hasarlara neden oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan dolu olaylarında 5 kişi de yaşamını yitirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristler için çember giderek daralıyor. Hemen hemen Türkiye sınırlarının büyük bir kısmının kapatıldığı bölgede yeni hedef Cinderes oldu.
Trump’a kızan Meksika Devlet Başkanının ABD ziyareti iptal
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.
Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor
Zeytin Dalı harekatı kapsamında TSK ve ÖSO askerleri tarafından ele geçirilen bölgelerde terörden temizleme faaliyetleri yürütülüyor. YPG'lilerin yaptığı EYP'ler tek tek imha ediliyor.
Sığınmacılar Netayahu'nun ırkçı projesini protesto etti
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan 15 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin 40 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına karşı çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

308
Salih Müslim Prag'da yakalandı

Salih Müslim Prag'da yakalandı

254
Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

31
Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

30
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

33
Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

64
Binlerce özel harekatçı Cinderes yolunda

Binlerce özel harekatçı Cinderes yolunda

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM