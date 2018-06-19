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Suudi Arabistan'da Corona virisünden 23 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü, Suudi Arabistan'da 4,5 ayda Corona virüsüne yakalanan 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA | 19.06.2018 - 01:45..
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Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun farklı bir türü olan Corona virüsü, Suudi Arabistan'da can almaya devam ediyor. DSÖ'nün verilerine göre son 4,5 ayda 23 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da Corona virisünden 23 kişi öldü

75 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Cenevre merkezli örgütün internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da 12 Ocak-31 Mayıs 2018 tarihlerinde 23 kişinin Corona virüsünden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ölüm vakalarının Hafr el-Batın, Riyad, Cidde ve Necran kentlerinde kaydedildiği belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde 75 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül 2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 790'a yükseldiği, 840'ı Suudi Arabistan'da olmak üzere 2 bin 220 kişide virüsün tespit edildiği belirtildi.

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