Suudi Arabistan'da Corona virisünden 23 kişi öldü

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun farklı bir türü olan Corona virüsü, Suudi Arabistan'da can almaya devam ediyor. DSÖ'nün verilerine göre son 4,5 ayda 23 kişi hayatını kaybetti.

75 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Cenevre merkezli örgütün internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da 12 Ocak-31 Mayıs 2018 tarihlerinde 23 kişinin Corona virüsünden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ölüm vakalarının Hafr el-Batın, Riyad, Cidde ve Necran kentlerinde kaydedildiği belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde 75 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül 2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 790'a yükseldiği, 840'ı Suudi Arabistan'da olmak üzere 2 bin 220 kişide virüsün tespit edildiği belirtildi.