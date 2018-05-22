Suudi Arabistan'da darbe çağrısı

İngiltere-Katar bağlantılı haber portalı Middle East Eye'a (MEE) konuşan muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e darbe çağrısı yaptı.

KRAL'IN SAĞLIĞI YERİNDE OLSAYDI...

Kraliyet ailesinde resmi görevi bulunmayan, ama muhalif görüşlerinden ötürü 2013'te Almanya'dan siyasi iltica alan Halid, tahtta Kral Selman otursa da oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) hızla yükselip dizginleri eline geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

''Kral Selman'ın sağlığı yerinde olsaydı, işler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikasına baktığımızda Kral Selman'ın siyasi sahnede ve ekranlarda tümüyle namevcut olduğunu göruyoruz.''

Muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan



"DARBE YAPIN, KRALİYETİ KURTARIN"

Halid bin Ferhan darbe çağrısı yaparak, ''Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Darbe yapıp kraliyeti kurtarın.'' dedi.

ASKER POLİS DARBE İSTİYOR

Ordu ve polis içindeki pek çok kişiden bu çağrısını destekleyen e-posta aldığını öne süren muhalif prens, ''Bu e-postalar Ahmed bin Abdülaziz'e değişim için inisiyatif üstlenmesi çağrısı yapıyor'' şeklinde konuştu.