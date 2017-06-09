Suudi Arabistan'da El Cezire'yi silmeyene ceza

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Oteller ve Konaklama Yerleri Yönetmeliğine göre işletmelerdeki uydudan televizyon yayınını alan sistemlerde öncelikle ülkenin resmi kanalları olması gerektiği, Suudi Arabistan, din ve ahlak karşıtı kanalların ise bulunamayacağı belirtildi.

İlgili yönetmelik maddeleri uyarınca Başkanlık, işletmelerdeki uydu sisteminden Katar merkezli El-Cezire'ye ait tüm kanalların silinmesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, kanalların kaldırılmaması durumunda her bir işletmeye 100 bin Suudi Arabistan riyali (26,6 bin dolar) para cezası kesileceği ifade edildi.