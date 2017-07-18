Suudi Arabistan'da gündem mini etekli kadın

Videoda tarihi Uşaykır köyünde dolaşan Kulud isimli mankenin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayınlanınca Suudi yetkilileri harekete geçirdi.

TUTUKLAMA İSTEMİ

Sosyal medyadaki bazı Suudi kullanıcılar kadına tepki göstererek tutuklanması gerektiğini söylerken, kadını savunan bazı kullanıcılar ise 'Kulud'un cesaretini överek, genç kadının ne isterse onu giyebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan'da kadınların kıyafetlerine yönelik katı kısıtlamalar bulunuyor. Bu kısıtlamalara göre kadınlar kamuya açık alanlarda başörtüsü takmak ve tamamen uzun kollu kıyafetler giymek zorunda.

EN MUHAFAZAKAR BÖLGE

Videonun geçtiği Uşaykır köyü ise ülkenin en muhafazakar bölgelerinden biri olarak bilinen Necid bölgesinde yer alıyor.

Bölge ayrıca, Suudi kraliyet ailesi tarafından da uygulanan Vahhabi ideolojinin doğduğu yer olarak da biliniyor.

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