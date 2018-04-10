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Suudi Arabistan'da ilk çöl insanı fosili bulundu

Suudi Arabistan'da, çölde yaşamış ilk insana ait olduğu sanılan 85 bin yıllık parmak fosili bulundu.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 13:08..
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Suudi Arabistan'da insanın yerküredeki göç tarihini değiştirecek bir parmak fosili bulundu. Ayrıntıları 'Ecology and Evolution' dergisinde yayımlanan keşif, Suudi Arabistan'ın el Wusta bölgesinde yapıldı.

Araştırmacılar, korunmuş bir dere yatağında bulunan parmak fosilinin, sadece ilk insana ait olabileceğini ve yaklaşık 85 bin yıl öncesinden kaldığını belirtti.

İLK BEDEVİ FOSİLİ

Doğrulanması halinde fosilin, Arap Yarımadası'nda 85 bin yıl önce yaşayan insana ait ilk kalıntı olacağı kaydedildi.

Griffith Üniversitesi'nden Paleontolog Julien Louys, keşfin 85 bin ila 90 bin yıl önce insanın Afrika ve Doğu Akdeniz dışında bir bölgede yaşadığını gösterdiğine dikkati çekerek, insanın buralardan 60 bin yıl önce göç ettiği görüşüne meydan okuduğunu söyledi.

Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu'nun destek verdiği uluslararası araştırma ekibinin, el Wusta'da ayrıca işaretlenmiş hayvan kemikleri ve taştan aletler bulduğu ifade edildi.

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